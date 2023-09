Myrta Merlino? Spunta una clamorosa imitazione: eccola

26 settembre 2023 a

L’inizio di Myrta Merlino alla guida di Pomeriggio Cinque non è stato dei migliori a livello d’ascolto. D’altronde la concorrenza di Alberto Matano con La Vita in Diretta è molto forte, in più la conduttrice deve trovare la sua dimensione all’interno di un programma che si è identificato in Barbara d’Urso per quindici anni. Intanto la Merlino può sorridere per l’ironica imitazione di Barbara Foria.

L’attrice ha vestito i panni della conduttrice e ha condiviso su Instagram un video particolarmente divertente. “Sono pazzesca - ha dichiarato la Foria/Merlino - che emozione essere tutti giorni con il pubblico e ringrazio tutti con il cuore... No, con il cuore no. Con l'apparato cardiaco. Ormai si sa che parliamo di argomenti molto alti perché sanno tutti che prima era un programma terra, terra. Diciamo le cose come stanno.

“Però saluto - ha aggiunto l’imitatrice - la donna che per quindici anni è stata prima di me. Ciao, con il cuore. Scusatemi sono basita, come osate scrivermi "col cuore" sul gobbo? Noi a Pomeriggio 5 siamo più chic. Non diciamo più con il cuore ma con l'apparato cardiaco. Io questo gobbista lo licenzio subito. Decido io, sono pazzesca”. L’imitazione è piaciuta alla Merlino, che ha ricondiviso il video e ha scritto: “Tu sei veramente pazzesca”.

