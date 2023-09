Myrta Merlino, haters scatenati per la foto con lo champagne

Roberto Tortora 26 settembre 2023 a

La mamma degli haters è sempre incinta e questa volta ha partorito figli decisamente accaniti contro Myrta Merlino. La giornalista ha preso il posto di Barbara d’Urso alla conduzione di Pomeriggio Cinque e, fin qui, ogni suo passo viene giudicato subito da critiche feroci. La sua ultima “grave” colpa è quella di aver postato una foto su Instagram in cui la si vede in casa, look total pink pronta ad uscire, con tanto di occhiali da sole e una bottiglia di champagne tra le braccia. Nel copy si legge: “Come cominciare una settimana luminosa. Buon lunedì a tutti. Foto carina incredibilmente scattata da Tardelli”.

Una spensieratezza che le è costata cara, perché ha subito generato commenti di disapprovazione: “Il programma non lo vedo più. Lei è troppo artefatta, per nulla naturale e spontanea. Quando parla ci vuole il traduttore per capire”. Un altro, invece, scrive: “Finta come non mai, una qualunque che va in giro con una bottiglia di champagne sotto braccio”. Per fortuna, c’è anche chi prova a portare la questione sui binari giusti: “A me non interessa né della Merlino né della d’Urso… ma non vi va mai bene nulla. Criticavate la d’Urso che era trash, popolare etc… ora criticate la Merlino perché troppo sofisticata. Scommetto che siete meglio voi…. Se vi piace guardatele, altrimenti no. Brutta bestia l’invidia”. E c’è, per fortuna, anche chi l’applaude: “Sei brava, elegante, bella, umile, stai andando alla grande”.

La Merlino fa finta di niente e, per ora, tace, godendosi il suo compagno, Marco Tardelli, che due giorni fa ha compiuto 69 anni e lei stessa lo ha omaggiato, sempre sui social, con una dedica d’amore presa da Pablo Neruda: “Se saprai starmi vicino, e potremo essere diversi, se il sole illuminerà entrambi senza che le nostre ombre si sovrappongano, se riusciremo ad essere 'noi' in mezzo al mondo e insieme al mondo, piangere, ridere, vivere... Se ogni giorno sarà scoprire quello che siamo e non il ricordo di come eravamo, se sapremo darci l'un l'altro senza sapere chi sarà il primo e chi l'ultimo se il tuo corpo canterà con il mio perché insieme è gioia... allora sarà amore e non sarà stato vano aspettarsi tanto".