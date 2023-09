Concita De Gregorio, "ridicolo attaccare la Germania": dura reazione della Sardone

27 settembre 2023 a

Scontro acceso a È sempre Cartabianca tra Concita De Gregorio e l'europarlamentare della Lega, Silvia Sardone. Al centro del talk show di rete 4 c'è la questione migranti e il braccio di ferro tra Roma e Berlino degli ultimi giorni. Come sappiamo la Germania ha blindato i suoi confini rifiutando i trasferimenti dei migranti da Lampedusa. Di fatto il governo di Berlino ha lasciato al proprio destino l'Italia infischiandosene di quella "solidarietà europea" di cui si parla tanto proprio sul fronte migranti.

E così, Concita De Gregorio, nel corso del suo intervento durante l'ultima puntata andata in onda martedì 26 settembre, contesta la posizione dell'Italia che ha di fatto aperto uno scontro con il cancelliere Scholz: "Dire alla Germania “accogli tu” è ridicolo, visto che in questi anni i tedeschi hanno accolto il quadruplo delle persone rispetto a noi". Insomma per la De Gregorio a sbagliare è sempre il governo. E la risposta non si è fatta attendere.

A dire come stanno le cose e quali sono le responsabilità della Germania, c'ha pensato Silvia Sardone: "La diplomazia da sola non basta. Stiamo subendo un’aggressione. Se la Germania finanziasse le Ong per portare i migranti in Germania non ci sarebbe nessun problema". Parole chiare e Concita perde il round.