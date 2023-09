Belve, indiscrezioni su Fedez e Francesca Fagnani: cosa può succedere

27 settembre 2023 a

Fedez prossimo ospite di Francesca Fagnani a Belve? A lanciare questa indiscrezione è il sito Davidemaggio.it. Il rapper, dunque, avrebbe cambiato idea sul programma di Rai 2. In passato aveva detto: “Quando vai a Belve non ne puoi uscire bene”. Ma si era comunque definito un fan dello show. E ora la Fagnani, dopo aver intervistato Stefano De Martino, Arisa e Fabrizio Corona, potrebbe contare su un altro ospite di livello.

La prima puntata della nuova edizione di Belve, in onda ieri sera, martedì 26 settembre, è andata bene in termini di ascolti, riuscendo a portare a casa un più che convincente 10% di share. Tra i prossimi ospiti della Fagnani, ci saranno anche Raoul Bova ed Emanuele Filiberto di Savoia. Mentre, per quanto riguarda i nomi di ospiti non ancora confermati, ci sarebbero quelli di Maria De Filippi e Barbara D’Urso. A ripensarci, invece, sarebbe stata la segretaria del Pd Elly Schlein.

Si spengono le telecamere, titoli di coda e... disastro di Fabrizio Corona a Belve

Uno dei primi a raccontarsi nello studio della Fagnani è stato l'ex re dei paparazzi, Corona. Che, tra le altre cose, ha smentito le possibili nozze con Giacomo Urtis. L'ex ballerino di Amici, De Martino, ha parlato invece della fine della relazione con Belen Rodriguez, smentendo le voci di presunti tradimenti. Mentre Arisa è tornata sulla bufera che si è scatenata dopo alcune sue dichiarazioni sulla premier Giorgia Meloni.