Veronica Gentili, fuori tutto: "Ecco chi è il mio uomo"

Veronica Gentili fa chiarezza sulla sua situazione sentimentale. Dopo la paparazzata in compagnia dell'amico Marco Travaglio, la nuova conduttrice de Le Iene ha ammesso: "Negli ultimi cinque anni ho lavorato sempre, sette giorni su sette, vacanze e festività comprese. Ho messo il lavoro davanti a tutto, ho rinunciato a tante serate. Non è stato facile, ma ne è valsa la pena. Accanto ho una persona che mi ha aiutata e capita. Sì, sono fidanzata da nove anni: lui si chiama Massimo Galimberti e si occupa di cinema, è un consulente editoriale. Per me averlo vicino è fondamentale".

I due erano stati fotografati quest'estate mentre trascorrevano qualche giorno al Circeo e oggi arriva la conferma. A Di Più Tv la conduttrice non ha nascosto che nella carriera la bellezza ha aiutato. "Sarei ipocrita a dire il contrario. Al giorno d’oggi avere un bell’aspetto aiuta in qualsiasi mestiere, figuriamoci se non aiuta chi fa televisione".

Ma ci sono i pro e i contro: "Se sei una bella donna devi impegnarti il doppio per dimostrare quanto vali, devi essere sempre preparata, 'sul pezzo', per evitare che la gente pensi che sei stata scelta solo per il tuo aspetto o perché, magari, sei 'la fidanzata di...'".