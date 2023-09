Fuori dal coro, "il picchiatore seriale di Venezia": ecco chi è

28 settembre 2023 a

a

a

"Mi ha aspettato, mi ha colto all'improvviso alle spalle, mi ha colpito con un pugno alla nuca. Una settimana più tardi mi ha pedinato di nuovo": Fuori dal Coro, la trasmissione di Mario Giordano in onda su Rete 4, si è occupato ieri sera del cosiddetto picchiatore seriale di Venezia, sentendo le testimonianze di alcune sue presunte vittime. Si tratta di un moldavo di 27 anni che da tempo seminerebbe panico nella città. "Entra in azione col buio, colpisce con violenza chiunque gli capiti a tiro. Gira con un coltello in mano, le sue vittime sono prevalentemente giovani, è l'incubo di Venezia", spiega l'inviata del programma nel servizio dedicato al caso.

Nei giorni scorsi, diversi articoli di giornale hanno parlato di lui, definito "picchiatore seriale" di Venezia: un 27enne ancora a piede libero. "Sono stati 4-5 mesi di terrore, ho avuto gli incubi la notte", ha raccontato un testimone. Un altro invece: "Mi è arrivato un pugno, mi ha spaccato il naso, me l'ha rotto". E ancora: "Mi ha menato, mi ha seguito". Un passante, poi, ha suggerito: "Devi cercare di evitare lo scontro perché è pericoloso". Pare che l'uomo abbia un passato di disagio psichico e già un trattamento sanitario alle spalle.