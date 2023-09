Signorini, "sarò licenziato". Caos a Mediaset, cosa gli è uscito di bocca

Roberto Tortora 29 settembre 2023 a

Dopo la sesta puntata della nuova edizione del Grande Fratello, a finire in nomination sono stati ben quattro concorrenti. I preferiti nella Casa sono questa settimana Paolo e Rosy. Beatrice è stata immune, invece, grazie al risultato del televoto e Giselda è finita in automatico al nuovo televoto. Cesara Buonamici ha invece scelto di dare l’immunità a Heidi e Massimiliano. In nomination insieme a Giselda, quindi, sono finiti Grecia, Valentina e Marco.

Una puntata densa di avvenimenti, a cominciare dallo sfogo di Grecia Colmenares nel Tugurio, preoccupata nel sapere Beatrice da sola nella Casa. Per Alfonso Signorini, però, più una sceneggiata d’attrice che altro: “Sembrava una sceneggiata di una telenovela, quelle lacrime mi sono sembrate eccessive. Erano lacrime sincere? Mah! Va bene, ti crediamo”.

La Luzzi ha diversi contrasti con i coinquilini, in particolare con Anita Olivieri che non la crede interessata al gruppo. Allora Cesara Buonamici, opinionista, ha chiesto a Beatrice qual è secondo lei il motivo di tanto astio: “Certo che me lo sono chiesto, non c’è nulla che ho fatto di offensivo, faccio fatica a capirlo. Da un punto di vista tattico è abbastanza semplice da capire, se la prendono con uno e hanno qualcuno da nominare e non si nominano tra loro. Sono sempre stata generosa con tutti”.

Esilarante, poi, il momento in cui il conduttore Signorini incappa in una gaffe. Dopo aver parlato di Fiordaliso e di come sta affrontando questa fase della sua vita, ha annunciato di dover risolvere il mistero della lettera G non trovata sul fondo della piscina e ha affermato: “Dobbiamo risolvere il mistero del punto G”. Resosi conto dell’errore, Signorini ha dichiarato: “Sarò licenziato!”. Ironizzando con lui, Cesara Buonamici ha tentato di rassicurarlo: “Ti dò l’immunità da Pier Silvio”.