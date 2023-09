Paolo Mieli ed Esselunga: "Schlein, che finezza", Formigli spiazzato

29 settembre 2023 a

A sinistra tutti contro lo spot di Esselunga. Tranne Elly Schlein. La leader del Pd, dopo giorni che si discuteva della pubblicità, se n'è uscita dicendo "non so di cosa parlate". Eppure qualcuno ha apprezzato. Si tratta di Paolo Mieli, ospite di PiazzaPulita nella puntata di giovedì 28 settembre. Qui, su La7, l'editorialista del Corriere della Sera ammette: "La sua risposta mi è molto piaciuta. L'ho trovata di grande finezza. Anche perché solo per il fatto che Meloni abbia detto di aver apprezzato lo spot, allora l'intera sinistra lo odia e l'intera destra lo apprezza. Cac***, ci arà qualcuno a sinistra a cui è piaciuto".

Da qui altri elogi alla dem: "È pieno di cose fini che non si notato nel suo atteggiamento. Si dice che parla troppo complicato, scemenze". E ancora, nello studio di Corrado Formigli: "È fine perché è un anno che si parla di fesserie". Ecco allora la stoccata all'opposizione: "Io credo che né Schlein né Furfaro pensino a questo, ma voi credete che si possa davvero prendere il campo dei non votanti parlando del cognato, del compagno di Meloni? Soprattutto cambiando tema ogni giorno...". A quel punto è il conduttore a togliergli le parole di bocca: "Alla sinistra manca una campagna forte sulla quale battersi".

Schlein, interpellata sullo spot, aveva detto: "Vi deludero ma confesso che non ho visto gli spot di cui si parla". Un'uscita che ha creato non poca irritazione sul web. Tra gli utenti prevale l'irritazione per la mancata presa di posizione del leader del Pd. È quanto emerge da una ricerca di SocialData che, in esclusiva per Adnkronos, ha analizzato le conversazioni in rete delle ultime 48 ore, durante le quali, sul tema, si sono registrate oltre 850 interazioni al minuto.