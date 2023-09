Piazzapulita, Bandecchi asfalta il sindaco di Como: "Non ha mai fatto un min***a"

29 settembre 2023 a

a

a

Invitare Stefano Bandecchi nelle proprie trasmissioni televisive è sempre una buona idea. Il sindaco di Terni è infatti il perfetto ospite da talk show: non ha paura di dire quello che pensa e lo fa senza mezze misure. Come quando scatenò un tafferuglio in Consiglio Comunale contro il consigliere Marco Cecconi, esponente locale di Fratelli d'Italia. In quell'occasione si sfiorò addirittura una rissa, con il primo cittadino che venne prontamente fermato dagli agenti di polizia presenti in aula. E, di conseguenza, fu denunciato alle forze dell'ordine.

Ma, dopo i fatti di Terni, Bandecchi è salito alla ribalta. Il sindaco viene spesso invitato nelle trasmissioni televisive per esprimere il proprio parere sui temi più dibattuti. Per esempio, nel corso della puntata di giovedì 28 settembre di Piazzapulita, il conduttore Corrado Formigli ha trattato di fisco e di accertamenti dei Comuni sulle attività (bar, dehors, ma anche autovelox e multe). Il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, ha lodato la Tari (la tassa sui rifiuti) e, di conseguenza, ha respinto le lamentele “dell’italiano che frigna: se chiudiamo è colpa del fisco, se prendo la multa è colpa del Comune’. Così non va bene. Io godo”.

Guarda qui l'intervento di Bandecchi a Piazzapulita

La provocazione lanciata dal sindaco di Como ha fatto infuriare Bandecchi. Il primo cittadino di Terni si è infatti scagliato contro Rapinese, attaccandolo pesantemente sul personale: "Lei faceva l'agente immobiliare senza rischiare una min***a. Lei vendeva le case degli altri ricavandone il 3% - tuona Bandecchi - Non ha mai fatto l'imprenditore. Non ha mai fatto una min***a, non capisce una s***a. Vendere case non è una vera impresa".