Piazzapulita, Bandecchi contro Tosi: "Se sta in silenzio, capisce"

22 settembre 2023 a

Volano stracci in diretta tra il sindaco di Terni Stefano Bandecchi e Flavio Tosi di Forza Italia, entrambi ospiti di Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7. Al centro del dibattito un servizio della trasmissione che mostra alcuni lavoratori dei campi, quasi tutti stranieri, che in Veneto fanno turni da 10 ore al giorno, 7 giorni su 7, con paghe molto basse. "C'è un problema globale in Italia di lavoro, di come si concepisce il lavoro e di come si concepiscono i migranti in arrivo", ha detto Bandecchi. Di tutt'altro avviso il deputato azzurro: "Io immagino che quegli imprenditori abbiano un regolare contratto di lavoro con una cooperativa che a sua volta recluta i dipendenti, ma l'imprenditore il contratto lo fa con la cooperativa. E il sistema delle cooperative, tra l'altro, l'ha inventato e utilizzato ampiamente un'altra parte politica che non mi appartiene".

Riferendosi agli alloggi in cui quei lavoratori vivono, mostrati sempre nel servizio, Tosi ha aggiunto: "Quegli alloggi sono ovviamente a norma. Voi non avete attestato il caso di un imprenditore veneto o veronese che assume in nero e sfrutta delle persone: avete documentato il caso di imprenditori agricoli che pagano delle cooperative a norma di legge, secondo i contratti vigenti, e fanno vivere delle persone in base a dei parametri previsti dalle normative vigenti". A quel punto a interromperlo è stato il conduttore, che ha detto: "Secondo me quelle baracche non sono le normative vigenti". "E perché? Sulla base di cosa lo afferma?", ha controbattuto Tosi. E Formigli: "Perché non si può vivere in una baracca prefabbricata come quella".

Il botta e risposta, poi, è andato avanti. "Voi dipingete una realtà come va bene a voi", ha sottolineato l'esponente di Forza Italia. "Però non bisogna essere né di destra né di sinistra per vedere quando un posto fa schifo", ha insistito Formigli. "Dipende dalle normative - ha spiegato ancora Tosi - dopodiché che voi siate schierati da una certa parte è abbastanza evidente". "Scusi - si è intromesso a quel punto Bandecchi - io non sono schierato da nessuna parte". "Sei apartitico?", gli ha chiesto il deputato. "Mi scusi, mi sembra che lei sia diventato sordo, ma se sta in silenzio forse riesce a capire - ha risposto duramente il sindaco di Terni -. Lei non può dire queste cose, che lei mi dice che è tutto a posto è una barzelletta, i signori lavorano oltre 10 ore...". "Guardi che anche tanti cittadini italiani lavorano oltre 10 ore, lavorare non è mica una cosa vergognosa", ha chiosato Tosi.

Qui il botta e risposta tra Bandecchi e Tosi a PiazzaPulita