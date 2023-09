Bandecchi contro il sindacalista: "Può ascoltare o ha solo da insegnarci?"

22 settembre 2023 a

"Abbiamo avuto governi di destra e sinistra e il problema dell'immigrazione non è iniziato ieri sera. Io non voglio stare né da una parte né dall'altra però voglio dire che fino ad oggi è stato interpretato male, sia dalla sinistra che dalla destra": Stefano Bandecchi lo ha detto nello studio di Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7. In particolare, il sindaco di Terni ha spiegato che "troppa demagogia non aiuta ad aiutare chi potrebbe venire in Italia. Chiaro è che gli italiani avrebbero bisogno di almeno 600mila migranti l'anno, però avremmo bisogno di persone qualificate, perché qui non può arrivare chi non sa fare niente. A noi mancano non solo gli agricoltori, mancano anche medici e infermieri".

A quel punto è intervenuto il sindacalista Jean-René Bilongo, pure lui ospite della trasmissione, che al sindaco nonché imprenditore ha chiesto: "Ma lei sa come funziona il mercato del lavoro italiano?". "Io lo so benissimo - ha risposto Bandecchi - però ascolti perché altrimenti con troppa demagogia non si va da nessuna parte. Il mio avvocato ha lo stesso colore suo ed è un avvocato fantastico...". "Ma questo non c'entra niente, non cada in queste piccolezze", ha controbattuto il sindacalista. E Bandecchi ha ripreso: "Io faccio l'imprenditore, il mercato del lavoro lo conosco. Lei può ascoltare un minuto o ha solo da insegnarci? Le voglio dire: a noi servono delle persone ma non ci serve gente che arriva qua a caso, a noi servono persone qualificate, questo non è né di destra né di sinistra".

