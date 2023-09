Milo Infante, clamoroso in Rai: chiede di tagliare la sua trasmissione

29 settembre 2023 a

Sembra esserci un caso Milo Infante in Rai. Un paio di giorni fa il sempre ben informato Giuseppe Candela aveva fatto un tweet sorprendente sul conduttore: “Voci di corridoio, si pensa a una riduzione di Ore 14 a 50/55 minuti. Gli ascolti troppo alti di Infante danno fastidio? È un modo per aiutare Rai1 che è in difficoltà? Cos’è successo? Si risolverà nei prossimi giorni? Vedremo…”. A tutti questi interrogativi ha provato a rispondere Davide Maggio, che ha raccolto diverse indiscrezioni sulla situazione.

Effettivamente è vero che Ore 14 potrebbe essere ridotto a una cinquantina di minuti, nonostante la crescita negli ascolti e il gradimento dei telespettatori. “Ci risulta che la riduzione sia stata chiesta dallo stesso Infante per motivazioni che hanno dell’incredibile: mancanza di personale”, ha scritto Davide Maggio sul suo sito. Pare infatti che il programma di Rai2 abbia perso la metà del personale in redazione: un vuoto che neanche un paio di “ricognizioni” all’interno dell’azienda sono riuscite a colmare.

“E’ singolare - ha sottolineato Davide Maggio - che un’azienda che può contare su migliaia di dipendenti non possa (o non voglia) decidere l’assegnazione di un determinato collaboratore ad un programma piuttosto che ad un altro. Certo, anche in considerazione della natura dell’azienda, sarebbe pure interessante avere un elenco dettagliato di tutti i collaboratori/dipendenti con le relative mansioni e programmi nei quali sono utilizzati. Per il momento - ha chiosato - la richiesta al direttore Corsini è arrivata: Infante propone di ridurre a 50 minuti il suo programma il prima possibile”. Non resta che attendere e vedere che succederà a Ore 14.