Caterina Balivo spiazza Valeria Marini: scenata dietro le quinte? "Che maligni in Rai..."

Siamo a La volta buona, il programma condotto nel pomeriggio da Caterina Balivo su Rai 1. E la ospite di punta è Valeria Marini, che in una lunga e divertita intervista ha ripercorso la sua lunga carriera, quella di una star, di una istituzione, la "Valeriona nazionale".

Si è parlato anche della recente partecipazione della Marini a Tale e Quale Show, programma in cui in favor di telecamera, più di una volta, si è scontrata con Cristiano Malgioglio, presente in veste di giurato. La showgirl, un poco stizzita, afferma che Malgioglio in qualche occasione aveva alzato un po' troppo l'asticella: "Ogni tanto devo dire che è stato esagerato ed un po’ cattivello. Alla fine bisognava tollerare anche un po' l’ironia per accettare le bugie che diceva in diretta", afferma tagliente la Marini.

Quando Balivo le chiede cosa, più di tutto, le abbia dato fastidio, Valeria ricorda: "Avevo fatto Cher, e l’avevo fatta bene. Ci avevo messo tanto impegno e lui mi aveva criticato". Insomma, quelle critiche proprio non le aveva digerite. E ancora Balivo le chiede conferma di una voce che le era arrivata, ovvero di una scenata della Marini nel dietro le quinte del programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Dalla showgirl una mezza conferma: "Gli ho detto di poter dire tutto, ma di evitare esagerazioni". E il riferimento è, ovviamente, sempre Malgioglio.

Insomma, qualche frizione, ma per Valeria Marini nessuna scenata. Ma la Balivo ha rincarato la dose: "Nessuna crisi dietro le quinte? Ma vedi che maligni in Rai... a me avevano detto altro", ha concluso sorniona. E il piccolo mistero, continua.