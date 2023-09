Otto e mezzo, Padellaro spiazza la Gruber: "Lo spot di Meloni meglio di quello dell'Esselunga"

29 settembre 2023 a

Antonio Padellaro, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, nella puntata del 29 settembre, commenta così la frase che Giorgia Meloni ha pronunciato a margine del vertice del Med9 a Malta attaccando la Germania sul tema immigrazione: "No alla solidarietà con i confini degli altri": "Spot perfetto, migliore di quello della pesca (dell'Esselunga, ndr)", tuona l'editorialista de Il Fatto quotidiano spiazzando la conduttrice. "Anche Scholz ha i suoi problemini in Germania. Ha un problema con i migranti che provengono dalla Polonia, è criticato perché ha aperto le porte e ha la spina nel fianco dei Verdi. Sono due posizioni che vanno in conflitto rispetto anche alle prossime europee. è conveniente scontrarsi con il nostro partner numero uno?", si chiede Padellaro. "Cosa spinge il governo italiano a prendere a testate quello tedesco nel momento in cui poi Meloni incontra Macron e stabilisce con i francesi un rapporto positivo?".

Qui l'intervento di Antonio Padellaro a Otto e mezzo

Meloni infatti ha visto Emmanuel Macron e la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen e ha ricevuto la sponda del presidente francese: "Tutti dobbiamo dare solidarietà all’Italia", ha detto il numero uno dell’Eliseo, secondo cui il piano von der Leyen va attuato rapidamente. "Ieri la Germania è arrivata con alcuni emendamenti, uno in particolare, quello sulle Ong, rappresenta per noi un passo indietro", ha dichiarato la premier. "Io capisco la posizione del governo tedesco ma se loro vogliono tornare indietro sulle Ong allora noi proponiamo un altro emendamento in forza del quale il Paese responsabile dell’accoglienza dei migranti che vengono trasportati su una nave di una Ong, deve essere quello della bandiera della nave dell’Organizzazione non governativa. Non si può fare la solidarietà con i confini degli altri". E ha concluso: "Chi pensa che il problema migratorio possa essere chiuso dentro i confini di un’unica nazione europea prende un abbaglio".