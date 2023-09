Pomeriggio 5, bufera su Myrta Merlino: "Forse ha ucciso per troppo amore"

30 settembre 2023 a

Myrta Merlino è finita nella bufera social per via di quanto accaduto nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque. Parlando della strage di Alessandria, dove qualche giorno fa il 67enne Martino Benzi ha ucciso moglie, figlio e suocera e si è poi suicidato, la conduttrice ha dato spazio a un concetto pericoloso, quello di uccidere per troppo amore, come se fosse in qualche modo comprensibile.

Un concetto che ha mandato su tutte le furie tanti telespettatori e che poi ha fatto il giro dei social, con le critiche che sono piovute impietose nei confronti della Merlino. Ma andiamo con ordine: come sempre Pomeriggio Cinque si è occupato di un caso di cronaca che ha avuto un forte impatto sull’opinione pubblica. La conduttrice ha intervistato in diretta un’amica della famiglia di Martino Benzi e Monica Berta. La donna ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Ho pensato una cosa che ho esternato nell’immediato con chi ho vicino. Era troppo amore perché Martino amava tantissimo la sua famiglia e amava tantissimo la suocera. Era il suo nucleo familiare. In questo gesto folle, chissà che cosa gli sarà passato per la testa, ha voluto preservare la moglie, il figlio e la suocera. Li ha voluti portare con sé, uniti per sempre”.

Ciò che ha stranito i telespettatori è che la Merlino non ha preso le distanze da questa interpretazione, anzi: “Forse quell’uomo ha ucciso per troppo amore pensando in qualche modo di proteggerli con la morte”. Parole pesanti, che hanno scatenato una bufera: in molti si sono chiesti come sia possibile far passare un concetto del genere, tra l’altro in un programma televisivo molto seguito come Pomeriggio Cinque, in relazione alla strage di un uomo che ha sterminato la famiglia.