Myrta Merlino, la telefonata in diretta la sconvolge: "Ho capito bene?"

A Pomeriggio Cinque tiene ancora banco il caso “Gina Lollobrigida”, un’intricata vicenda giudiziaria legata all’eredità dell’attrice scomparsa lo scorso gennaio. In diretta è intervenuto l’avvocato di Francisco Javier Rigau, il marito spagnolo della Lollo e della famiglia della Diva, e ha affermato che negli ultimi anni Gina sarebbe stata giudicata incapace di fare scelte consapevoli dagli psichiatri.

Subito parte l’attacco ad Andrea Piazzolla, il factotum che, invece, si è preso cura dell’attrice fino alla fine e ha incassato parte dell’eredità. Il momento di svolta per la conduttrice, Myrta Merlino, avviene quando un imprevisto interrompe la discussione e lei dichiara: “Scusatemi un secondo…Mi dicono che c’è di nuovo Piazzolla in linea come ieri… Ci ha richiamato Andrea Piazzolla…Ho capito bene? C’è Andrea?”.

Quando la Merlino ha capito che dall’altro capo del telefono c’era proprio lui, prima di farlo intervenire gli ha chiesto: “Andrea… Quand’è che passiamo da un rapporto telefonico ad averti qui in studio dal vero? Almeno ti conosco! Prima o poi dovrò pure conoscerti eh…”. Piazzolla, però, ha sviato il discorso e ha salutato gli ospiti in studio, compresa Vladimir Luxuria: “Innanzitutto sono felice che lì ci sia Vladimir, una persona che ha realmente frequentato e conosciuto Gina, come anche Tiziana Rocca… Sono persone che sanno le cose…”.

Al che la Merlino ha dovuto riprenderlo e tenere la difesa di una sua collega, Maria Corbi, anche lei presente in studio: “È una bravissima giornalista con un’onestà intellettuale specchiata. Non è che chi non ha conosciuto la Lollobrigida allora non può dire la sua opinione su questa storia”. Su questo Piazzolla non se l’è sentita di controbattere, anche perché non stava seguendo la puntata, però ci ha tenuto a rispondere per le rime all’avvocato di Rigau, accusandolo di dichiarare falsità, preludio a una vicenda che è ancora molto lontana dal concludersi.