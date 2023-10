Reazione a Catena, "effetto Gerry Scotti": l'imprevisto in prima serata

03 ottobre 2023 a

Si temeva il cosiddetto “effetto Gerry Scotti” per Reazione a Catena, mandato in onda il sabato sera contro l’inarrivabile Tu si que vales di Maria De Filippi. Quando i game show del preserale vengono spostati in prima serata solitamente non finisce bene. Lo sa bene Mediaset, con Caduta Libera che ormai già fa fatica nel suo spot originario: con Rai 1 appena al 19%, Canale 5 non è riuscita ad andare oltre il 12% con il programma condotto da Gerry Scotti. In quest’ottica la puntata speciale di Reazione a Catena di sabato sera è stata un successo.

Nonostante Tu si que vales sia volato al 30,3% di share con quasi 4 milioni di telespettatori, il game show di Marco Liorni ha fatto un discreto risultato, considerando che è arrivato quasi a costo zero: il 15,2% è un risultato onesto, soprattutto se paragonato a quello del competitor Caduta Libera quando si sposta in prima serata (12% e senza Rai 1 al 30%). Prima della messa in onda della puntata speciale di Reazione a Catena, Giuseppe Candela era stato critico nei confronti della Rai: “Un quiz in prime time (vedi Caduta Libera) rischia di inchiodare al 12%, che senso ha? Ballando con le stelle non poteva partire a fine settembre?”.

“La risposta - ha aggiunto il giornalista esperto di tv e spettacoli - è che Ballando parte tardi per sfidare meno puntate la De Filippi e avere campo libero nelle ultime settimane gonfiando la media. Ma una partenza anticipata avrebbe aiutato prime time e trainato il daytime. Autogol”. Reazione a Catena tornerà in prima serata anche sabato prossimo: con Liorni giocheranno ancora i vip. Da una parte Valeria Marini con la madre Gianna e il fratello Fabio. Attesi tra gli ospiti Francesca Manzini e Donatella Rettore.