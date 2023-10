È sempre mezzogiorno, Clerici gela Cattelan: "Belen ti ha dato buca"

02 ottobre 2023 a

Si continua a parlare del caso di Belen Rodriguez e del bidone tirato ad Alessandro Cattelan, che ha ironizzato sull’ospitata saltata nel corso della puntata del suo programma. Quanto accaduto è stato ricordato anche a È sempre mezzogiorno, su Rai1, dove proprio Cattelan è andato a trovare la padrona di casa Antonella Clerici. Non appena il conduttore si è seduto sull’altalena, la collega ha tirato fuori l’argomento: “E quindi Belen ti ha dato buca”.

Cattelan non è sembrato entusiasta di parlare ancora di quanto accaduto, alla luce di alcune critiche che ha ricevuto. “Poverina, le mandiamo un bacio”, si è limitato a dire. Allora ci ha pensato al Clerici a riportare le cose alla loro giusta dimensione: “Ma si scherza, Belen lo sa che tu sei ironico. Tu sei così, e lo facessi magari io non sarebbe così”. In apertura di Stasera c’è Cattelan il conduttore aveva sfruttato la mancata ospitata della Rodriguez per mettere in scena una gag: “Ha accettato, ero felice. Ci siamo sentiti al telefono e lei mi ha detto che non vedeva l’ora di venire a fare tante cose divertenti”.

“Poi - ha continuato - a un certo punto anticipano la puntata di Belve in cui ci sono ospiti due dei suoi ex fidanzati, Fabrizio Corona e Stefano De Martino. Mi sono detto: ‘Dal punto di vista televisivo è perfetto’. Però lì ci dicono che Belen non verrà perché non sta molto bene. E io c'ho creduto, cioè, ci credo tutt’ora. Anzi le auguro di rimettersi”. Cattelan è stato attaccato duramente soprattutto da Corona: “Al posto di infamare Belen, che se sta male va lasciata stare, fammi una statua e torna con un taglio di capelli che si addice al tuo stato di uomo medio senza talento e sopravvalutato”.