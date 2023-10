Belen a Tale e quale show, "questa donna": indiscrezione pazzesca

02 ottobre 2023 a

Tutto pronto per l'approdo di Belen Rodriguez a Tale e quale show. Le indiscrezioni dallo show musicale vip del venerdì sera condotto da Carlo Conti sono clamorose.

Da settimane si vocifera sul futuro professionale della showgirl argentina, ma ormai italiana d'adozione dopo 15 anni da protagonista del nostro jet set. In uscita da Mediaset: dopo l'addio non senza sorprese (amare) a Le Iene e Tu si que vales coinciso peraltro con l'ultima dolorosa rottura con il marito Stefano De Martino, telemercato riferisce di trattative serrate per portare Belen negli studi Rai.

Nell'attesa, arriva intanto una conferma: la Rodriguez sarà protagonista di Tale e quale anche se, per così dire, "per interposta persona". Sarà infatti Amelia Villano, famosissima anche sui social per le sue straordinarie imitazioni, a portarla in scena sul palco di Conti come "guest star" della prossima puntata in virtù di giudice d'eccezione accanto ai titolari Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello.

E' stato il sito specializzato TvBlog a fornire la succosa anticipazione, a pochi giorni dalla clamorosa polemica innestata da Alessandro Cattelan dopo che la showgirl non si era presentata ospite al suo programma (con tanto di antipatico riferimento ad alcol e problemi di salute).

Oltre alla immaginiamo esilarante finta-Belen (basta dare un'occhiata, tra Instagram e TikTok, alla versione che ne dà la bravissima Villano), è già fissato il parterre delle imitazioni dei concorrenti in gara: Jo Squillo si esibirà nei panni de La rappresentante di lista, Ginevra Lamborghini sarà Dua Lipa, Alex Belli come Rosa Chemical. E ancora, Pamela Prati - Donatella Rettore, Scialpi - Domenico Modugno, Cirilli e Paolantoni come The Tonettes, Jasmine Rotolo - Sade, Luca Gaudiano - Lewis Capaldi, Maria Teresa Ruta - Ambra Angiolini, Lorenzo Licitra - Diodato e Ilaria Mongiovì - Lady Gaga.