Ultima generazione, l'attivista balbetta: "Prendi i mezzi allora..."

Beatrice Pepe esce da Quarta Repubblica con le ossa rotte. Tra le attiviste di spicco del gruppo Ultima Generazione, la giovane viene smentita a tempo record. Seduto di fronte a lei, ospite anche lui di Nicola Porro nella puntata di lunedì 2 settembre, Francesco Giubilei. Al centro il problema degli artigiani, che sono costretti a chiudere a causa delle direttive green. "C'è questo mito - esordisce l'attivista - che l'ambientalismo significa chiedere alle persone lo spazzolino di bambù o la macchina elettrica. Non è vero, noi non siamo questo. Noi chiediamo che sia lo Stato ad assumersi le proprie responsabilità, tolga soldi che sono spesi in maniera dannosa per investirli ad aiutare queste persone".

Da qui la domanda del conduttore di Rete 4: "E allora perché bloccate il traffico?". "Lo facciamo - replica Pepe - perché ti rende non più inascoltabile, così non puoi più far finta di nulla. Si parla dei temi che stiamo affrontando, il blocco stradale funziona e fa notizia". "Sì - la incalza Giubilei - funziona perché aumenta le emissioni stradali perché si creano, come dice la Procura, delle file estremamente lunghe con cui si emette smog".

E ancora: "I numeri parlano chiaro: le emissioni europee e quelle italiane calano drasticamente, stiamo facendo degli sforzi". Ecco allora che il giornalista parla di "incoerenza", visto che a suo dire l'attivista usa l'auto nonostante la predica: "Perché non prendi i mezzi pubblici come l'operaio?". Poi sulla proposta di Ultima Generazione di abolire i sussidi ambientalmente dannosi, dunque di aumentare le tasse a famiglie e imprese, Giubilei perde le staffe: "La proposta che fate è una caz***a perché non ci sono le coperture. Lei non può andare in televisione a dire delle cose senza aver prima studiato!". E lo scontro si fa sempre più acceso fino a quando non è il conduttore a intevenire.