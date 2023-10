Mestre, Paragone: "Le batterie e l'incendio del pullman, cosa non torna"

04 ottobre 2023 a

Massimo Guarnieri, professore di elettrotecnica all'Università di Padoba, ospite di Nicola Porro a Stasera Italia, su Rete 4, nella puntata del 4 ottobre, commentando il tragico incidente di Mestre dove un pullman elettrico ha sfondato il guardrail precipitando dal cavalcavia e provocando 21 vittime, spiega che "è molto difficile estinguere l'incendio provocato di un sistema di batterie di un veicolo elettrico, si estingue solo quando non resta che la carcassa, basta guardare su Youtube i video di cosa succede alle Tesla quando si incendiano". Quindi per quanto riguarda il pullman precipitato a Mestre "non mi sembra compatibile con un incendio generato dentro il palco batteria".

Quindi interviene Gianluigi Paragone: "Sta girando il video di un incendio di una bici elettrica in un ostello a Sidney, in Australia sono intervenuti 22 vigili del fuoco e sei autobotti sul posto. Provate a traslare da una bici elettrica a un mezzo elettrico. Purtroppo è così", conferma. "Quindi non sono le batterie elettriche che hanno creato l'incendio perché altrimenti non lo avrebbero spento in così poco tempo", osserva Nicola Porro. "Esatto", ribatte Paragone.