Immigrazione, la Francia ci dichiara guerra nei boschi: cosa succede al confine

A Fuori dal coro, su Rete 4, nella puntata del 4 ottobre, il conduttore Mario Giordano ha mandato in onda un servizio realizzato da Nicolò Calcagno in cui si mostra come ci invadono gli immigrati, come il nostro Paese è diventato, di fatto, "il campo profughi d'Europa".

L'Europa infatti chiude i propri confini e schiera le forze dell'ordine per fermare i migranti, a partire dalla Francia. "La frontiera a Ventimiglia è militarizzata, ci sono circa 15 camionette della gendarmerie francese", fa vedere l'inviata. Ma i confini sono controllati militarmente dal mare alla montagna. "Anche a Claviere, al confine con la Francia sono aumentati i controlli. Il bosco è militarizzato, i poliziotti si nascondono tra gli alberi per bloccare i migranti se provano ad attraversare la frontiera".

Così l'Italia è diventata il campo profughi d'Europa



La giornalista di Fuori dal coro si imbatte ad un certo punto con un agente francese, gli si avvicina e gli chiede se "è successo qualcosa". Il poliziotto risponde con nonchalance: "No, è per le frontiera". Quindi indica un punto nel bosco: "Qui siamo in Francia, lì dietro l'angolo c'è l'Italia".

Insomma, le frontiere sono tutte controllate e militarizzate, gli immigrati non possono attraversarle per raggiungere, per esempio, Paesi confinanti con l'Italia come la Francia. Quindi i migranti restano qui e l'Italia si è trasformata nel campo profughi dell'Europa.