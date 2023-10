Fuori dal coro, "vi aiuto io ad occupare le case": chi è quest'uomo

05 ottobre 2023 a

a

a



"Occupare un immobile vuoto si può o non si può?". L'inviato di Mario Giordano piazza il microfono e la telecamera di Fuori dal coro, su Rete 4, sotto al naso di don Giusto Della Valle, parroco di Rebbio in provincia di Coro. E il religioso balbetta: "Non rispondo".

E' il prete pro-abusivi al centro di uno sconcertante servizio del talk, che da anni ormai ha acceso i riflettori sui cosiddetti #ladridicase, il fenomeno variegato e violento delle occupazioni abusive. Una piaga comune a tutta Italia, da Nord a Sud, dalle periferie degradate delle metropoli fino alle più tranquille province.

"Ahia ahia ahia, aiuto!". La giornalista di Giordano picchiata: orrore in onda | Video

"L'uomo che non risponde è Don Giusto", spiega il giornalista di Giordano, ricordando il suo invito a chi ha diritto a una casa a occupare quelle comunali vuote. "La mia proposta è molto più complessa - si difende -, mettere a disposizione gli appartamenti comunali non utilizzati". "Però dire: una roba è sfitta, vattela a prendere, non è secondo la legge", fa notare il giornalista, che poi legge il punto 3 della proposta di Don Giusto pubblicata dal giornale parrocchiale.

"Come ultima opzione, se qualche famiglia avente diritto alla casa si trovasse messa in mezzo a una strada, propongo di passare in casa parrocchiale perché le si dia la lista degli appartamenti comunali vuoti, affinché ciò che ingiustamente non viene dato venga occupato. Darò loro una mano a entrare". Più chiaro di così...