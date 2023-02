Fuori dal coro, la giornalista di Giordano picchiata: orrore in onda

22 febbraio 2023 a

"Ancora una inviata aggredita per aver denunciato criminali, abusivi e spacciatori. Sono queste le inchieste di Fuori dal coro. Un abbraccio alla bravissima ⁦Costanza Tosi. Per te ⁦Fedez⁩ stasera solo due paroline. Solo due e nessun servizio, non ti illudere". Lo aveva annunciato, Mario Giordano, poche ore prima della diretta. E così è stato: a Fuori dal coro, su Rete 4, il giornalista di Mediaset ha sì dedicato una infuocata replica al rapper, che lo aveva accusato (insultandolo e prendendolo in giro) di stare organizzando un servizio sulla sua (presunta) omosessualità. Poi però spazio alla cronaca e all'attualità, con il consueto spazio al degrado e alle prevaricazioni delle periferie delle grandi città italiane, da Milano a Torino.

"Due paroline": per Fedez umiliazione totale, la bomba di Mario Giordano





I campi rom, gli abusivi, i famigerati "ladri di case" a cui Giordano si dedica con ammirevole impegno da mesi: a Fuori dal coro va in scena il consueto campionario di scelleratezze italiane, spesso ignorate dalla versione ufficiale delle amministrazioni progressiste che si specchiano nei loro eleganti salottini. A farne le spese ancora una volta è una giornalista di Giordano, l'inviata Costanza osi appunto.





Per testimoniare gli anziani ostaggio degli sbandati nelle desolate periferie italiane, la cronista viene strattonata e picchiata da energumeni. "Non rompere i cog***i qua". La telecamera viene sballottata, l'audio è agghiacciante: "Ahia ahia ahia! Aiutooo".E intanto scorrono le immagini del quartiere Barriera di Milano, a Torino, regno di tossici e spacciatori. Altro che Fedez.