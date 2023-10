Pino Insegno, "una bruttissima settimana": tam-tam impazzito in Rai

07 ottobre 2023 a

Altro flop per Pino Insegno. Il suo Mercante in Fiera non sfonda. Alla seconda settimana di trasmissione nella fascia preserale su Rai 2, i numeri non migliorano. I dati dei primi sette giorni parlavano di percentuali esigue: 3.4 per cento, 2, 1.9, 2.3, 2.4. E quelli appena trascorsi non sono da meno: 2.3, 1.6, 1.8 e 2.4, 1.9 e 2, 1.9 e 2.3. Ecco allora che secondo Dagospia Viale Mazzini starebbe pensando a un modo per risollevare le sorti del programma. Almeno da resistere fino a dicembre. Da gennaio 2024, infatti, Insegno sarà alla conduzione dell'Eredità al posto di Flavio Insinna.

Il timore è che il destino del Mercante in Fiera non riserbi nulla di meglio. La domanda sorge dunque spontanea: la Rai intenderà prendere provvedimenti? Il Mercante in Fiera - tornato in onda dopo 17 anni - sarà spostato nel palinsesto o verrà chiuso per sempre? Anche il ritorno di Insegno a Viale Mazzini ha fatto parecchio discutere. Lui stesso ha zittito le malelingue spiegando che "viviamo in una società multilaziale, ci devono accettare".

Nel mirino la sua conduzione: "Sono otto mesi che leggo di me senza che io parli, sono felice finalmente di farlo. Vengo da un’esperienza importante nel game, con Reazione a catena e il Mercante in fiera, dove ho imparato a condurre. Lì ho imparato a fare dei passi indietro e a valorizzare il concorrente più possibile". Non è poi mancata la polemica sull'ex Gatta Nera Ainett Stephens e la possibilità che potesse tornare a ricoprire il suo ruolo. Il motivo? Un’intervista poi smentita in cui Insegno avrebbe detto: "Ovviamente ci sarà la Gatta Nera, la stiamo cercando. Ainett Stephens è diventata un po’ più grande, sono passati tanti anni". Insomma, per Insegno è un ritorno in salita.