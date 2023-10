Vittorio Feltri, schiaffo ai fannulloni del reddito: "Vuoi guadagnare? Ecco come fare"

09 ottobre 2023 a

Secondo Vittorio Feltri è "giusto abolire il reddito di cittadinanza". Ospite in studio di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, nella puntata dell'8 ottobre, il direttore editoriale de Il Giornale sostiene che la misura grillina contro la povertà "in alcuni casi eccezionali potrebbe anche essere un modo per soccorrere certa gente che sta male". Però, avverte Feltri, "caspita, il numero di percettori è talmente alto che mi viene il sospetto che più che percettori siano fannulloni".

"Giusto abolire il reddito"



"Tra l'altro proprio stamattina", osserva ancora il direttore, "c'è la notizia che ci sono due milioni di disoccupati ma le aziende stanno cercando un milione di lavoratori senza trovarli". Ecco, ragiona Vittorio Feltri, "sapete perché non trovano un posto di lavoro ben retribuito? Perché non hanno imparato a fare un mestiere. Tu per guadagnare devi imparare un mestiere, a fare il saldatore, l'elettricista, l'idraulico. Io quando chiamo un idraulico", conclude Feltri, "viene a casa un signore che si fa pagare come un chirurgo".

Solo due giorni fa, il 7 ottobre, la Guardia di Finanza ha scoperto a Lecce e in alcuni Comuni della provincia 43 persone che avrebbero richiesto e ottenuto il reddito di cittadinanza, pur senza averne diritto, percependo complessivamente 400mila euro. Le 43 persone, che avrebbero presentato documenti falsi, sono state tutte denunciate e segnalate alla Direzione Provinciale Inps per il recupero delle somme già erogate.