Reazione a Catena, Panatta sconvolge Liorni: cosa gli esce di bocca, silenzio in studio

Per il programma del momento, che è Reazione a Catena, una nuova sfida: quella della prima serata, in cui è andato in onda ieri, sabato 7 ottobre, ovviamente su Rai 1 e ovviamente condotto da Marco Liorni. Una puntata speciale: stesso meccanismo ma ospiti vip, celebrità accompagnate dai loro familiari.

Una formula azzeccata e coinvolgente, alla quale sono comunque stati affiancati nuovi giochi oltre a quelli che ben conoscono gli appassionatissimi fan della trasmissione. Il montepremi finale, per inciso, era destinato alla beneficenza.

Tra gli ospiti ecco Adriano Panatta con la moglie Anna e il fratello Claudio; Simona Izzo con le sorelle Rossella e Fiamma; Valeria Marini con la madre gianna e il fratello Fabio. Poi l'ospitata musicale di Alex Britti e la parentesi comica a cura di Francesca Manzini.

Ma il protagonista assoluto è stato Adriano Panatta, in particolare alla catena finale: in gioco c'erano 106mila euro. La parola da indovinare era "simulazione". E l'ex tennista la ha azzeccata senza nemmeno chiedere il terzo elemento della catena, richiesta che avrebbe livellato il montepremi. Anche Liorni era molto stupito: dopo qualche secondo di silenzio, infatti, ha confermato che la risposta di Panatta era quella corretta. Un colpo da 106mila euro, come detto devoluti in beneficenza.