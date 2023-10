Reazione a Catena, "puntata sofferta": per le Amiche in onda finisce malissimo

08 ottobre 2023 a

Una puntata speciale, quella di sabato 7 ottobre di Reazione a Catena, il programma condotto da Marco Liorni su Rai 1. Al centro dell'attenzione sempre loro, le Amiche in onda, le super-campionesse super-discusse. C'è chi le odia, chi le ama, chi le critica e chi sospetta che siano favorite.

Tant'è, ancora una volta sono riuscite ad arrivare alla catena finale. Il montepremi iniziale era da capogiro: 145mila euro. La catena, però, in questo caso era davvero ostica. Risultato? Il terzetto ha commesso una lunga sequela di errori, per poi arrivare allo step finale con soltanto mille euro, dimezzati poi dall'acquisto del terzo elemento, il terzo indizio per risolvere più agevolmente il rebus.

Mariluna, Donatella e Valeria, dopo qualche tentennamento, hanno dato la risposta corretta, che era "dovuto". La vincita finale è pari a 567 euro, briciole che si aggiungono al loro montepremi. Non a caso, le Amiche in onda non hanno neppure festeggiato. "È stata una puntata sofferta", ha commentato Marco Liorni chiudendo la puntata per poi dare la linea al Tg1.