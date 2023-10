Maria De Filippi, "fatti i ca*** tuoi": caos in studio, chi va fuori di testa

10 ottobre 2023 a

Un’altra settimana è iniziata a Uomini e Donne, con il trono classico che continua a far discutere. In particolare si fa un gran parlare del tronista Brando Ephirikian e della corteggiatrice Beatriz D’Orsi. I due sono usciti insieme in esterna per due volte e hanno avuto molto contatto fisico, tanto che sono scattati diversi baci. Per poterla rivedere Brando ha anche rinunciato all’esterna con Raffaella, che è poi stata eliminata dallo stesso tronista. La ragazza non l’ha presa affatto bene e ha avuto una discussione con Beatriz.

“Dietro le quinte - l’ha accusata Raffaella - quando abbiamo cercato di parlare ti sei accerchiata di tutte le nuove. Mi ha dato dell’arrogante che fa l’agnellino. Ma chi ti conosce? Sulla base di cosa? Quando sono stata arrogante con te? Quando la volta scorso ho finito il ballo, tu stavi litigando con le ragazze”. La replica di Beatriz non si è fatta attendere: “Mi hanno attaccata dicendomi di scendere dal piedistallo e io ho ribadito che sul piedistallo mi ci avete messo voi per vostra invidia”. Insomma, il clima è piuttosto teso e non sembra destinato a distendersi in questa nuova settimana.

Stavolta c’entra anche Cristian, l’altro tronista. Ad accendere la miccia è stata una conversazione tra Beatriz e Virginia, una ragazza che sta conoscendo Cristian. Il loro scambio di battute, riguardante proprio il tronista romano, non è passato inosservato: Cristian si è arrabbiato perché ha trovato fuori luogo il fatto che Beatriz continui a parlare di lui dopo aver deciso di andare avanti con Brando. All’improvviso è intervenuto proprio Brando, che si è rivolto duramente a Beatriz: “Ma perché non ti fai i ca*** tuoi?”. Insomma, gli animi si sono un po’ riscaldati, con Beatriz che al momento è la donna al centro del meccanismo del trono classico.