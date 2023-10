La Fagnani gela subito Federico Fashion Style: "Il suo agente"

Roberto Tortora 11 ottobre 2023 a

Parrucchiere dei vip, personaggio televisivo e ora anche lui finito nel circo delle Belve di Francesca Fagnani. Stiamo parlando di Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, ospite del talk di Rai 2 di maggior successo negli ultimi due anni.

Al suo arrivo, però, subito la Fagnani gli lancia una frecciatina: “Senta, il suo agente è da tantissimo tempo che mi propone la sua presenza qui, noi siamo felicissimi di averla. Ma perché lei è giusto per questo programma?”. Il noto hair stylist si è limitato a confermare la sua trasparenza nel rispondere alle domande ricevute. E infatti ha rivelato come sua moglie avesse sempre saputo che lui fosse gay.

Federico aveva fatto coming out lo scorso gennaio, durante la sua ospitata a Verissimo. In quell’occasione, l’hair stylist aveva spiegato di aver rivelato la propria omosessualità alla sua compagna ben tre anni prima. Fashion Style ha poi parlato della sua ex compagna, Letizia Porcu, con cui è stato sentimentalmente legato per 17 anni, e della figlia Sophie Maelle. L’hair stylist ha spiegato come vedesse troppo poco la bambina, anche a causa delle diatribe con la partner.

Federico ha spiegato come in realtà l’essere omosessuali è una caratteristica che si palesa subito, alla nascita, non è qualcosa che matura con il tempo: "Ci si nasce, forse già da quando ero piccolo mi sentivo diverso dagli altri, perché amavo fari i capelli alle bambine mentre gli altri facevano giochi da maschi”. Lui si è sempre sentito diverso dagli altri, disagio che lo ha portato a rifugiarsi nel cibo e a soffrire di disturbi alimentari. Il successo lo ha aiutato a uscire dal guscio, grazie allo show su Real Time intitolato Il Salone delle Meraviglie, girato ad Anzio nel suo primo negozio.