Belve, Stefania Nobile sbrocca: "Neanche per uno stupratore seriale!", il nervo scoperto

Roberto Tortora 10 ottobre 2023 a

a

a

L’ospite più controverso della seconda puntata della nuova stagione di Belve è lei, Stefania Nobile, figlia e complice di Wanna Marchi negli inganni televisivi che per anni hanno perpetrato nelle loro televendite, a cavallo tra gli anni novanta e duemila, prima di essere arrestate, processate e condannate per associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata.

Seduta sullo sgabello, di fronte a Francesca Fagnani nel programma di Rai 2, la Nobile non ha ceduto di un passo alle varie domande che le ha rivolto la giornalista, che l’ha accusata di speculare sul dolore delle persone più fragili. "C’era qualche ingenuo, ma la maggior parte delle persone erano persone fragili", incalza la Fagnani, ma senza successo, perché la Nobile risponde subito: “Non è che io devo provvedere all’ingenuità”. A quel punto la giornalista ribatte: “Ma voi avete giocato sulle fragilità...”. E Nobile chiude: “Ma tanto sempre qui arriviamo”.

Fin qui la figlia di Wanna Marchi non ha avuto passi d’incertezza. Dove, invece, ha dimostrato di avere il nervo scoperto è sul processo e sulle condanne ricevute e il paragone che offre all’intervista è davvero pesante: “A loro non interessava arrestare due che facevano questo lavoro, interessava arrestare Wanna Marchi perché fa notizia, è diverso. Quindici novembre, ventiquattro gennaio arrestate. Ma neanche per uno stupratore seriale si muovono così”.

"Lo schiaffone che ho nello studio di Lucia Annunziata": lo sfogo di Emma Bonino

Per la cronaca, sia la Nobile che sua mamma hanno ricevuto, per i reati commessi, una condanna in via definitiva nel 2009: la Marchi a 9 anni e 6 mesi, la figlia a 9 anni e 4 mesi. E non solo, perché entrambe, poi, nel 2010 sono state giudicate colpevoli anche di bancarotta fraudolenta, dopo il fallimento della società Ascié, il brand utilizzato per operare le loro televendite e truffe telefoniche. Ora non resta che guardare e godersi l’intervista intera di Francesca Fagnani a Stefania Nobile, di sicuro il personaggio più interessante della seconda puntata di Belve.