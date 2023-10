Belve, Stefania Nobile: "Se me li dà è una cog***", rissa con Francesca Fagnani

09 ottobre 2023 a

Scontro in diretta a Belve tra Stefania Nobile e Francesca Fagnani nella puntata che andrà in onda su Rai 2, domani 10 ottobre. Ad un certo punto la figlia di Wanna Marchi dice: "Alla Lotteria Italia vince uno, e allora gi altri? Non sono cogli**?". Quindi la conduttrice ribatte: "Non entrano in tabaccheria e c'è la minaccia del malocchio". E la Nobile risponde: "Nemmeno da noi c'era la minaccia. Se io le dico che lei ha il malocchio e le chiedo un tot di soldi, se me li dà è una cogli***, se mette giù è furba. Basta con i disagiati". E la Francesca l'avverte di lasciare la parola "basta" agli altri. "Dico basta perché non erano disagiati!", insiste la Nobile.

"C'era qualche ingenuo, ma la maggior parte delle persone erano persone fragili", osserva ancora la conduttrice ma Stefania non ci sta: "Non è che io devo provvedere all'ingenuità delle persone". "Voi avete giocato sulle fragilità. Eravate offensive nei confronti dei vostri telespettatori", sottolinea ancora la Fagnani. Allora la Nobile sbotta: "Non dicevamo che facevano schifo, siamo realiste. Vogliamo dire che sono belli? Noi li mettevamo di fronte ad uno specchio".

Infine, sul processo: "A loro non interessava arrestare due che facevano questo lavoro, interessava arrestare Wanna Marchi perché fa notizia, è diverso", conclude la Nobile. "Quindici novembre, ventiquattro gennaio arrestate. Ma neanche per uno stupratore seriale si muovono così".

Oltre alla Nobile saranno ospiti della puntata Emma Bonino e Federico Fashion Style. Per lo spazio dedicato alla comicità di Vincenzo De Lucia, sarà ospite della "cartomante" di Belve, il giornalista Tommaso Labate; mentre tornerà di nuovo in "famiglia" Michela Andreozzi a cui è affidato il momento stand-up della serata.