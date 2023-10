Fabio Fazio, la lezione di Berlusconi in camerino: "Posso darti un consiglio?"

11 ottobre 2023 a

Fabio Fazio riparte da Nove. Dopo l'addio alla Rai, il conduttore torna con Che Tempo Che Fa, ma in onda per Discovery. Una vera sfida - il via domenica prossima - a cui Fazio non si sottrae: "Tengo il programma perché è la mia creatura. La vera sfida non saranno solo gli ascolti: c’è tutto da costruire, una rete da fare. Non sarà semplice riconquistare il pubblico e contaminare il canale con i nostri contenuti. Cosa butto? Ogni tipo di rancore e non perché sia buono: è un fardello che inquina".

Intervistato da Oggi Fazio torna sulla versione data da Viale Mazzini e da alcuni giornali circa i motivi del "divorzio": "Ci sono giornali e trasmissioni fatti per menare. Io li ignoro. La verità è molto semplice: a maggio non si era ancora fatto vivo nessuno per il mio rinnovo e so bene che cosa significa nel codice aziendale. Il mio contratto in Rai non è stato confermato, è arrivata una proposta da Discovery - tra l’altro esposta su tutti i giornali - ma nessuno di viale Mazzini si è fatto vivo".

Nonostante sia lui sia Luciana Littizzetto abbiano ribadito che "il programma non cambia", qualche novità c'è. E hanno un nome e un cognome: ci saranno Ornella Vanoni, Ubaldo Pantani, Nino Frassica dalle 19.30. Non solo, perché Fazio cambia look: niente più cravatta. Sempre al settimanale, il conduttore ricorda il "no" più difficile da digerire: "Quello di Vasco Rossi, più volte. Mi dispiace, credo che abbia un mondo incredibile da raccontare".

E anche qualche errore: "Nell’ultimo Sanremo peccai di presunzione e di pigrizia, lo feci uguale a quello che avevo presentato l’anno prima e non andò bene. Lezione imparata". Tra gli aneddoti, invece, non può mancare quello su Silvio Berlusconi: "La sua assistente mi chiamò il giorno stesso dell’intervista: 'Il presidente le vuole parlare in privato'… Corro da lui che fa uscire tutti dal camerino, mi prende la mano e mi dice: 'Posso darti un consiglio? Tagliati la barba. Ciao'".