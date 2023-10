Corona dalla De Girolamo: "Dirò tutto in tv", trema la Serie A

13 ottobre 2023 a

Fabrizio Corona e Nunzia De Girolamo si daranno una mano a vicenda. Il primo sta cercando di tornare sulla cresta dell’onda grazie allo scandalo del calcioscommesse, mentre la seconda punta ad alzare gli ascolti di Avanti Popolo grazie all’enorme interesse mediatico suscitato dalla vicenda. “Martedì andrò da Nunzia De Girolamo a fare il 15% di share, dove racconterò tutte le prove della storia di Zaniolo: come è incominciata, da quando e perché”, ha dichiarato Corona, che nelle ultime ore ha messo in mezzo anche Nicola Zalewski.

Il calciatore della Roma al momento non è indagato, mentre lo sono Nicolò Fagioli, Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali. Il primo si è autodenunciato e pare che abbia ammesso di aver scommesso su portali illegali. Gli altri due sono invece stati raggiunti dalle forze dell’ordine a Coverciano e sono stati costretti a lasciare il ritiro: la loro iscrizione al registro degli indagati è un atto dovuto al fine di poter sequestrare i cellulari, al cui interno sarebbe stata trovata una chat riguardante proprio le scommesse. Mentre la procura di Torino porta avanti la sua inchiesta, quella della Figc si è attivata per capire cosa sta succedendo.

Se dovesse essere accertata la violazione dell’articolo 24 del Codice di giustizia sportiva che si occupa del divieto di scommesse e obbligo di denuncia, la pena per i calciatori coinvolti sarebbe non inferiore a tre anni di squalifica. Il Codice prevede però anche due possibilità di patteggiamento: uno precedente all'atto di chiusura dell'indagine che prevede una riduzione della pena del 50%, il secondo relativo a un accordo post deferimento, ma ante causam. In questa circostanza lo sconto sarebbe di un terzo della pena.