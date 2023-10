Roma, Zaleweski travolto dal calcioscommesse: "Su cosa ha puntato"

13 ottobre 2023 a

a

a

Continua ad allargarsi il caso del calcioscommesse. Nicola Zalewski è il quarto giocatore che, sempre secondo Fabrizio Corona, sarebbe coinvolto nello scandalo che nelle scorse ore ha travolto Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. E non è finita qui, perché oltre all’esterno della Roma l’ex re dei paparazzi ha fatto sapere di essere venuto a conoscenza di una cinquantina di calciatori implicati in questa losca vicenda. Secondo Repubblica, Zalewski avrebbe scommesso sulla sua ammonizione in Roma-Salernitana dello scorso 22 maggio: ha ricevuto il giallo al 94esimo. .Altri dettagli sono poi stati aggiunti su Zaniolo: l’informatore di Corona ha tirato in ballo anche la madre del calciatore.

Quelli dell’ex giallorosso “sarebbero veri e propri affari di famiglia - si legge su Dillinger, il sito di Corona - nel giro di scommesse sarebbe coinvolta anche Francesca Costa, la madre del calciatore della nazionale che avrebbe un suo ruolo. Pare infatti che gestisse gli affari del figlio e fosse a conoscenza di tutti”. Zaniolo è stato ascoltato come persona informata dei fatti e poi è stato indagato: l’ipotesi di reato formulata dalla procura di Torino è di esercizio abusivo dell’attività di scommesse, che può essere punito secondo la legge da 6 mesi a 3 anni di reclusione. L’iscrizione al registro degli indagati di Zaniolo e Tonali è per il momento un atto dovuto, dato che consente agli inquirenti di sequestrare i cellulari dei calciatori.

"Giusto pagare, funziona così": calcioscommesse, cala la mannaia di Spalletti

"È evidente - ha dichiarato Gabriele Gravina, presidente della Figc - che purtroppo sia una vicenda improvvisa, è meglio essere chiari altrimenti rischiamo di incorrere in una serie di errori di valutazione. Abbiamo risposto con grande sensibilità e coerenza, con grande rispetto per le istituzioni, per i ragazzi e soprattutto per la maglia azzurra”. Stiamo parlando di una delle piaghe sociali che in questo momento interessa diversi giovani, tantissimi concittadini. La ludopatia non è un problema del calcio - ha chiosato Gravina - ma una piaga sociale. Corrode dall'interno, corrode senza guardare in faccia".