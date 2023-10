Stasera Italia, Pietro Senaldi: "Israele? Cosa ho visto in piazza a Milano"

15 ottobre 2023 a

Pietro Senaldi smaschera l'ipocrisia di chi scende in piazza per difendere la Palestina. Ospite a Stasera Italia, il condirettore di Libero, ha messo le cose in chiaro: "Bisogna distinguere tra Hamas e palestinesi? D'accordo, è una cosa su cui sono d'accordo. Però permettetemi di dire una cosa: nessuno tra coloro che è sceso in piazza a Milano ha detto una sola parola di condanna nei confronti di Hamas". Poi, sempre Senaldi, aggiunge: "Posso capire chi vive in Striscia di Gaza che sta sotto il tacco dei tagliagole che uccidono i bambini, ma a Milano i palestinesi potrebbero dissociarsi da Hamas. Quella che ho visto è stata una manifestazione anti-Israele".

Parole forti quelle di Senaldi che fotografano bene la situazione. Chi ha partecipato ai cortei ha mostrato striscioni contro Israele. Ricordiamo che lo Stato ebraico è stato attaccato a tradimento da chi conosce solo il linguaggio dell'odio e dell'orrore e ora ha tutto il diritto difendersi con il suo esercito. Intanto sul fronte militare Israele deve guardarsi le spalle anche a Nord da dove sono partiti alcuni attacchi feroci rivendicati da Hezbollah.

La risposta dell'esercito israeliano è stata durissima e così adesso è sempre più probabile l'apertura di un nuovo fronte nel conflitto. Israele prosegue negli attacchi a sud, verso Gaza, ma ha già iniziato operazioni di difesa a nord. L'accerchiamento è iniziato. Ma c'è chi finge di non vedere e scende in piazza per insultare il governo di Tel Aviv.