Che tempo che fa, Fazio e Frassica: "Siamo stati promossi": bordata alla Rai

"Siamo stati promossi dal 3 al 9": Nino Frassica lo ha detto nel backstage della nuova edizione di Che tempo che fa, prima dell'inizio effettivo della trasmissione. Con lui il conduttore del programma, Fabio Fazio, che ha detto: "Bravo!". Il riferimento, ovviamente, è al passaggio del format da Rai 3 al canale Nove, che nei mesi scorsi ha sollevato non poche polemiche.

Un velato riferimento a quanto accaduto in questi mesi lo ha fatto anche lo stesso Fazio all'inizio della puntata: "L'estate è stata molto faticosa, perchè sti pesci trovarli non è stato semplice!", ha detto, riferendosi al noto acquario presente nello studio di Che tempo che fa. "Ci abbiamo impiegato tanto, ma alla fine ce l'abbiamo fatta! - ha aggiunto il giornalista -. I pesci ci sono e dunque, Che Tempo Che Fa, 21esimo anno su Canale 9 ha inizio adesso!".

"Siamo sempre noi, grazie a tutti", ha detto Fazio entrando nel suo nuovo studio. Poi, vedendo il pubblico in piedi intento ad applaudirlo, il giornalista ha aggiunto: "Mamma mia mi imbarazzo". E infine i ringraziamenti: "Grazie al canale Nove e al gruppo dirigente qua in prima fila che ci ha dato una nuova casa". Il primo tema trattato è la guerra in Israele, che nei giorni scorsi ha costretto il programma a rivedere la scaletta e a rinviare l'ospitata dell'attivista egiziano Patrick Zaki. Quest'ultimo nei giorni scorsi è stato criticato per aver scritto dei post sui social contro Israele.