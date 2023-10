Fabio Fazio "pietrificato": la confessione di Filippa Lagerback

15 ottobre 2023 a

Al via questa sera sul Nove la nuova edizione di Che tempo che fa di Fabio Fazio. Con lui in trasmissione ci saranno, come sempre, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Quest'ultima, intervistata da SuperGuidatv, ha detto: "Siamo tutti contenti di cominciare già a ottobre in questa nuova casa dove siamo stati accolti benissimo, con entusiasmo. Sono felice di rivedere tutti. Sono passata qualche giorno fa nel nuovo studio, sarà tutto uguale ma allo stesso tempo diverso”.

Parlando dei suoi compagni di viaggio, poi, la Lagerback ha aggiunto: "Loro sono due grandissimi della televisione, Fabio è uno preparatissimo, sa tutto di tutti e di ogni argomento. Non è solo serio. Ha la battuta pronta, ha una comicità raffinata. Luciana è pazzesca, lei scrive tutti i monologhi da sola, divertenti ma che riescono a toccare temi importanti. Con il suo modo e il suo punto di vista. Una donna seria, che sta sempre dalla parte del più debole, che mette a disposizione la sua luce su cause importanti".

Infine, la showgirl ha voluto ricordare un simpatico aneddoto che l'ha vista protagonista proprio insieme a Fazio e Littizzetto: “Mi viene in mente quando Daniele (Bossari, ndr.) aveva vinto il GfVip, ed era stato annunciato con un bacio in bocca dato da Ilary (Blasi). Loro mi prendevano un po’ in giro, e allora presi l’iniziativa di correre a baciare Fabio. Luciana rideva, lui era pietrificato. Abbiamo riso tanto. Sono cose non preparate ovviamente”.