Domenica In, Selvaggia Lucarelli: "Non ci sono sfigatelli", Mara Venier salta dalla sedia

Milly Carlucci e la giuria di Ballando con le stelle sono stati ospiti di Mara Venier nella puntata di Domenica In andata in onda questo pomeriggio su Rai 1. Manca sempre meno, infatti, al ritorno del talent show, al via in prima serata sabato 21 ottobre. Tutti i giurati della scorsa edizione sono stati riconfermati, compresa Selvaggia Lucarelli. Proprio lei, commentando il cast di quest’anno, che può contare su personaggi come Teo Mammucari, Lino Banfi, Wanda Nara, ha fatto notare che si tratta di veri e propri pezzi da novanta. Poi ha aggiunto: “Quest’anno non ci sono sfigatelli“. Un commento, questo, che ha fatto saltare dalla sedia la conduttrice del programma pomeridiano della domenica di Rai 1. “Ma no, ma come? Prima quindi c’erano sfigatelli“, ha chiesto la Venier.

A quel punto un leggero imbarazzo è calato in studio, con Mara e Milly Carlucci che si sono abbracciate ridendo. “Ma per uno sfigatello vi abbracciate e baciate? Tanto sapete che è la verità”, ha proseguito ironicamente la Lucarelli. Che in un secondo momento ha voluto fare un chiarimento: “Prima con Milly nei camerini abbiamo ricordato quando Michele Morrone partecipò a Ballando. Fu quasi la sua prima esperienza. Era uno sfigatello però“.