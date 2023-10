Di Martedì, rissa Bocchino-Di Battista: "Tira fuori le p*** con chi stai?"

Roberto Tortora 18 ottobre 2023 a

Duro scontro a Di Martedì, talk politico di La7 condotto da Giovanni Floris, tra Alessandro Di Battista e Italo Bocchino, direttore del Secolo d’Italia. Al tentativo di dare anche una sola giustificazione alle azioni terroristiche di Hamas da parte dell’ex-grillino, Bocchino reagisce a muso duro e ribadisce la legittimità dello Stato d’Israele: “Sono un po' confuso, non riesco a capire se ci siamo accorti che Hamas, organizzazione terroristica, ha aggredito Israele, stato legittimo voluto da una risoluzione delle Nazioni Unite o non ve ne siete accorti. Il monologo teatrale di Di Battista – argomenta il direttore del Secolo d’Italia - è molto efficace dal punto di vista teatrale, ma poco efficace dal punto di vista della riflessione sulla politica estera. Non tiene conto che Israele non è uscita come un fungo autunnale, visto che siamo in stagione, Israele sta lì perché l'ha deciso l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Dovevano nascere due Stati – conclude Bocchino - uno è nato, Israele, e l'altro non è voluto nascere, perché insieme con la lega araba e con gli altri Paesi arabi ha deciso che la propria missione era quella di distruggere Israele”.

Bocchino, poi, ritorna sull’ultimo episodio brutale, il bombardamento dell’ospedale di Gaza: “Giustamente parla dell'ospedale Di Battista, è una cosa che a me colpisce nel cuore, ma Di Battista dimentica che prima qualcuno ha sgozzato i bambini, li ha rapiti, cioè stiamo parlando di un'aggressione di un'organizzazione terroristica contro uno Stato legittimo, delle organizzazioni non democratiche contro l'unica democrazia del Medio Oriente. Noi dovremmo avere più democrazia nel Medio Oriente, voi volete distruggere l'unica democrazia che esiste lì e voi state giustificando gli atteggiamenti dei terroristi, li giustificate – spiega l’ex-onorevole - perché voi dite che hanno sbagliato, ma Israele ha tutte le colpe del mondo. Questa è la vera vergogna”.

Di Battista, allora, prova a replicare, ma non è molto convincente: “Quando non si hanno argomenti, si giudica le opinioni altrui come performances teatrali, questo è piuttosto avvilente e anche puerile, puerile dottor Bocchino, è un comportamento adolescenziale che non le fa onore”. Al che il direttore del Secolo d’Italia sbotta e lo mette all’angolo: “Stai con la democrazia o con Hamas? Tira fuori le palle, con chi stai? Con la democrazia o con Hamas?". Prima che gli animi divampino, chiude la querelle il padrone di casa, Giovanni Floris, che passa la palla a Laura Gobetti. Game over.

