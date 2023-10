Reazione a Catena, bufera sulle Ciao Coach: "Offensivo! Sono raccomandate!"

22 ottobre 2023 a

Un clamoroso colpo per le Ciao Coach a Reazione a Catena, il quiz in fascia pre-serale e campione di ascolti condotto da Marco Liorni su Rai 1. Un clamoroso colpo, quello del terzetto di campionesse composto da Alessandra, Eleonora e Claudia, messo a segno nella puntata di sabato 21 ottobre.

Già, perché le Ciao Coach hanno azzeccato la catena finale: morale, incassano un montepremi da 60.500 euro, soldoni, cifre molto alte per Reazione a Catena. Seconda vittoria consecutiva, per le tre ragazza, che fanno così salire il montepremi totale a 67.688 euro. Niente male, se si considera che sono sul "trono" di Reazione a Catena solo da poche puntate. La vittoria è arrivata con la parola "fruttato", la soluzione della catena finale.

E indovinate un po'? Su X, come al solito, si è scatenata la rivolta dei complottisti, di quelli che sostengono che le catene finali siano "orientate" dagli autori, i quali deciderebbero in base alle loro simpatie - mah ... - chi far vincere e quando. Ecco infatti che qualcuno, sul social, commentava indignato: "Comunque è vergognosa la felicità delle catene che stanno proponendo gli autori. Ai Dai e Dai (precedenti campioni, ndr) per 27 puntate hanno proposto catene impossibili e addirittura adesso regalano i soldi per quanto sono facili".

"Vergogna, questo è un boicottaggio!": Reazione a Catena, rivolta contro le campionesse

E ancora: "La responsabilità non è ovviamente delle concorrenti ma, proporre un'ultima catena così elementare e banale è un'offesa ad altri concorrenti ben più preparati e, non ultimo, uno spreco di denaro pubblico", spara addirittura un'altra utente. "Dite la verità, queste sono raccomandate vero... ci sarebbe riuscito un bambino", chiosa un terzo. Il regno del sospetto.