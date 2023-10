Stasera Italia, scontro tra Jasmine Cristallo e Dror Eydar: "Hanno decapitato un feto"

26 ottobre 2023 a

L'ex ambasciatore di Israele Dror Eydar non usa giri di parole e definisce bene a Stasera Italia, il talk show di Rete 4 condotto da Nicola Porro, la barbarie dei tagliagole di Hamas. Eydar afferma: "I terroristi di Hamas hanno dato il via a una degenerazione morale senza precedenti. Questi criminali hanno ucciso una donna israeliana incinta, le hanno aperto la pancia mentre era ancora in vita e hanno decapitato il feto". A queste parole c'è poco da aggiungere e questa guerra terribile che va avanti ormai da settimane non fa altro che alzare il velo sull'orrore di cui si coprono i tagliagole che hanno messo le radici a Gaza.

E così l'ex ambasciatore sottolinea la definizione di "animali" che è stata data dal governo israeliano ai terroristi di Hamas. Ma la dem Jasmine Cristallo tira acqua al mulino della Palestina e così afferma: "Lì non ci sono animali, ci sono persone. Ci siamo dimenticati il principio di proporzionalità? Lei ha detto che devono morire tutti". Insomma per la Cristallo Israele dovrebbe usare il guanto di velluto dopo aver raccolto migliaia di morti uccisi in modo indicibile da Hamas. Il diritto di Israele di difendersi di fatto viene sempre messo in discussione e sembrano già dimenticate le dichiarazioni di stupore per i fatti del 7 ottobre scorso anche da parte della sinistra.

La risposta di Israele, come ha sottolineato l'ex ambasciatore, deve essere dura perché qui si mette in discussione la tenuta e l'esistenza dello Stato ebraico che ancora una volta, l'ennesima, si trova a dover difendersi su più fronti da attacchi alle spalle con un obiettivo chiaro: cancellare lo Stato d'Israele dalle mappe geografiche.