Stasera Italia, Pierluigi Battista: "Ma con che faccia? Erdogan è un massacratore"

Pierluigi Battista è sconvolto dalla presa di posizione del presidente turco Erdogan. Ospite di Nicola Porro a Stasera Italia, su Rete 4, nella puntata del 25 ottobre, il giornalista sbotta: "Erdogan con che faccia dice che Hamas sono dei liberatori? Erdogan è un massacratore del popolo curdo. Com'è che nessuno se lo ricorda?", dice stupito.

"Lo sai che in Turchia è ancora un reato punibile ricordare il genocidio degli armeni di più di un secolo fa in cui morirono più di un milione di persone?".

Il presidente Erdogan ieri ha compiuto l’attacco verbale più pesante nei confronti di Israele dall’inizio del conflitto con Hamas. Parole che rivelano anche un sostegno alla causa dell’organizzazione palestinese e uno scollamento dalla posizione di Stati Uniti ed Europa. Finora i discorsi fatti da Erdogan, presidente di un Paese fortemente filo-palestinese, avevano rivelato una certa cautela nella critica allo stato ebraico. Troppo importante il processo di riavvicinamento tra Ankara e Israele, tornate a tessere rapporti diplomatici poco più di un anno fa dopo una crisi iniziata nel 2010. Una normalizzazione dettata da interessi comuni, soprattutto in ambito energetico, che dopo queste dichiarazioni appare quanto mai a rischio.

Il doppio gioco di Erdogan: "Hamas? Sono dei liberatori"

"Io nella mia vita una sola volta ho stretto la mano a un certo Netanyahu. Dove? A casa nostra e per educazione (Centro culturale turco di New York lo scorso settembre ndr). Avevamo buone intenzioni, ma sono andate alla malora. Avevamo in programma di andare in Israele, ma non ci andremo. La metà delle vittime palestinesi sono bambini, cui vanno aggiunte donne e anziani. Un massacro che sta raggiungendo le dimensioni di un genocidio", ha detto Erdogan. L’annullamento dell'incontro sottintende che Netanyahu ad Ankara non è più il benvenuto. "Non abbiamo nessun problema con lo Stato di Israele, abbiamo un problema con le atrocità che commette. Non si comporta come uno Stato, ma come un’organizzazione", ha aggiunto Erdogan.