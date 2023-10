Parenzo sconvolto da Mohammad Hannoun: "Hamas i nostri partigiani"

30 ottobre 2023 a

Sta facendo discutere Mohammad Hannoun, colui che Israele definisce il finanziatore di Hamas. L'uomo, come mostrato da David Parenzo nella puntata de L'Aria Che Tira in onda lunedì 30 ottobre su La7, è noto "alle intelligence di mezza Europa, in quanto a capo di una organizzazione non governativa che secondo i servizi israeliani finanzierebbe Hamas". Ed ecco che a Roma, in occasione di un raduno per l'International peace conference pro Palestina, Hannoun non si è smentito.

"Hamas ha partecipato alle prime e ultime elezioni democratiche in Palestina, per cui il popolo palestinese ha detto la sua parola" e il gruppo armato "è il suo legittimo rappresentante", "Ci sono politici italiani identificati come agenti pagati dal Mossad e dai servizi israeliani", sono state alcune delle frasi pronunciate all'evento.

E ancora, a chi gli ha chiesto se fosse vero che il gruppo estremista islamico abbia decapitato i bambini e violentato donne nell'attacco del 7 ottobre, lui nega: "Ma chi l'ha detto? Dove sono le prove? Avrete delle testimonianze?". Non solo: "Sono onorato di essere nemico di Israele perché è uno Stato criminale e Hamas sono i nostri partigiani" diceva anche ai microfoni di La7 prima di affermare; "Nella lotta dei popoli sicuramente si commettono degli errori ma Hamas non ha massacrato civili israeliani. Se parliamo dei coloni, ognuno di loro è un militare israeliano". Concluso il servizio, Parenzo commenta amareggiato: "Sentite cosa dice. E siamo in Italia".

