Avanti Popolo, Nunzia De Girolamo: "Per la prima volta a volto scoperto la vittima dello stupro di Palermo"

30 ottobre 2023 a

a

a

Martedì 31 ottobre Nunzia De Girolamo intervisterà la ragazza stuprata a Palermo. Per la prima volta la giovane si mostrerà ad Avanti Popolo su Rai 3 a volto scoperto e si farà riconoscere per denunciare quanto accaduto al Foro Italico. La 19enne è stata violentata nella notte del 7 luglio da 7 ragazzi di cui uno minorenne, in un cantiere abbandonato. Qui, è stata la sua ricostruzione, sarebbe stata costretta a bere e anche a fumare una canna, prima di essere "accompagnata" nel luogo in cui è avvenuta la violenza.

"Volevo stare solo con Angelo Flores", ha detto in riferimento al più grande dei sette e negando dunque di essersi appartata con i sette per avere con loro un rapporto di gruppo. Solo qualche tempo fa la giovane si è sfogata dopo gli attacchi ricevuti sui social. "Sinceramente sono stanca di essere educata, quindi ve lo dico in francese, mi avete rotto i c… con cose del tipo ‘ah ma fa i video su TikTok con delle canzoni oscene’, ‘è normale che poi le succede questo'".

"Chi sarà in studio". Colpaccio-De Girolamo, Andrij Shevchenko ad "Avanti popolo"

E ancora: "Me ne dovrei fregare ma non lo dico per me più che altro se andate a scrivere cose del genere a ragazze a cui succedono cose come me, e fanno post come me, potrebbero ammazzarsi. Sapete che significa suicidio?".