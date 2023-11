Giordano inchioda il sindaco di Livorno: "Invece di insultarci, rispondi"

02 novembre 2023 a

a

a

Le case occupate sono il cavallo di battaglia di Fuori dal coro, condotto da Mario Giordano su Rete 4. Nell'ultima puntata andata in onda ieri sera primo novembre è stato mandato in onda un servizio sugli alloggi popolari di Livorno. "Da anni vivono nelle case del Comune senza pagare un euro. Siamo a Livorno", spiega l'inviata di Fuori dal Coro. "Qui ci sono sei appartamenti che sono stati ristrutturati 20 anni fa dal Comune utilizzando fondi pubblici per 648 milioni di lire e nel 2001 ha affidato all'associazione Il Villaggio la gestione degli affitti degli appartamenti, applicando canoni di favore".

Peccato però, si spiega nel servizio, che "le persone fatte entrare dall'associazione non hanno mai pagato nessun canone, nemmeno un euro. Solo per questi sei appartamenti si sono accumulati duecento mila euro di debiti".

#Ladridicase



I palazzi di Livorno in mano agli abusivi



Servizio di Annalisa Grandi a #Fuoridalcoro pic.twitter.com/Ox6A0uLLgW — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) November 1, 2023

E raggiunto dalla giornalista e incalzato su questo caso, il sindaco di Livorno Luca Salvetti non risponde: "Questo è un giornalismo sbagliato", afferma e se ne va. "Il sindaco ci ha attaccato, dice che non ci tollera più. Caro sindaco", ribatte Mario Giordano, "lei dovrebbe essere contento se qualche appartamento si è liberato. Noi facciamo domande e andiamo in giro a fare domande. È il nostro mestiere. E piuttosto che insultarci dovrebbe rispondere sul fatto concreto. E il suo stesso Comune dice di non sapere nemmeno chi c'è. Sono 'ignoti'. Magari lei dovrebbe rispondere di questo".