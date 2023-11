Toni Capuozzo, la rivelazione su Hamas: "Jabalia? Vuol dire che c'era un commando"

03 novembre 2023 a

a

a

A Stasera Italia, in onda su Rete 4 e in cui si approfondiscono i temi d’attualità politica, si discute del conflitto israelo-palestinese e Nicola Porro, nel suo consueto editoriale, si scaglia contro l’ONU per le dichiarazioni fatte contro Israele: "La parola chiave è crimini di guerra. Il motivo è che ne stanno parlando non soltanto le piazze e i vostri vicini di casa, ma anche le istituzioni super partes come l'ONU. Noi abbiamo definito questo come doppia morale su Israele e ne abbiamo qualche prova. Da una parte c'è una democrazia e dall'altra un'organizzazione terroristica. Quando si parla del campo profughi di Jabalia, anche su questo qualche dubbio ce lo poniamo. È un campo profughi o è un quartiere di Gaza? Certo che è un quartiere di Gaza e lì c'erano terroristi che avevano partecipato alle operazioni del 7 ottobre? Sì. Ci saranno vittime civili. Sì ci saranno vittime civili”.

A dare una lettura della situazione è il giornalista e storico inviato di guerra Tony Capuozzo, che non usa mezzi termini: “Netanyahu non vuole i due stati, chi è il peggior nemico di uno Stato palestinese autonomo? Hamas! A loro non interessa lo Stato, vogliono tutto o niente. C'è un crimine di guerra a Gaza ed è quello di Hamas, che si sta facendo scudo dei propri concittadini. Hamas ha detto che ci sono stati 7 ostaggi morti a Jabalia? Io non credo che gli ostaggi fossero in qualche appartamento, vuol dire che lì c'era un commando, c'erano i sequestratori. E naturalmente guai a non provare pietà, guai a non sperare che siano pochi i civili, ma perché erano ancora lì? Chi gli ha impedito di andare a sud o hanno scelto loro di non andarci?”.