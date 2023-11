Mediaset, Pier Silvio stravolge i palinsesti: rumors, costa sta per cambiare

04 novembre 2023 a

a

a

Rivoluzione nei palinsesti Mediaset: i dirigenti dell'azienda ne avrebbero parlato durante una riunione avvenuta nelle ultime ore e avrebbero deciso, come riporta TvBlog, la collocazione dei vari programmi. Le decisioni sarebbero state orientate soprattutto ad “appoggiare” i futuri programmi di Canale 5, quelli che non sono ancora andati in onda in questa stagione televisiva.

Una delle prossime trasmissioni in onda su Canale 5 è Io canto generation condotto da Gerry Scotti, che potrebbe partire giovedì 16 novembre. Cambiamenti all'orizzonte, poi, per il Grande fratello di Alfonso Signorini, che pare chiuderà il suo raddoppio settimanale proprio il giorno prima, mercoledì 15. Il reality, quindi, dalla settimana successiva e fino al termine delle festività natalizie, potrebbe andare in onda solo il lunedì sera. Poi, come già noto, il venerdì sera, contro The Voice kids su Rai 1, su Canale 5 arriverà invece Ciao Darwin con Paolo Bonolis alla conduzione.

"Dietrologie ridicole", Pier Silvio ad alzo zero: come chiude il caso-Giambruno

Altro programma presto al via è Zelig, che pare andrà in onda di mercoledì, dopo l’ultima puntata “bis” del Grande fratello. Ricapitolando, quindi, mercoledì 15 novembre andrà in onda l'ultima puntata doppia del Grande fratello. Giovedì 16 novembre dovrebbe esserci la prima puntata di Io canto generation. E poi da mercoledì 22 novembre, dovrebbe iniziare la nuova edizione di Zelig. Il venerdì, infine, il primo ciclo della nuova serie di Ciao Darwin.