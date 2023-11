Fabio Fazio? Clamoroso: ecco da chi è stato battuto domenica sera

Klaus Davi 07 novembre 2023 a

KLAUS DAVI CHI SALE (“Terra amara”)

Una gallina dalle uova d’oro. E Mediaset l’ha capito. Per questo ha scelto di sfidare Rai 1 e Fabio Fazio sul Nove con 3 puntate di Terra amara nel delicato prime time domenicale. I risultati hanno pagato: media di 2.553.000 spettatori e 15.5% di share con picchi oltre il 22%, boom al Sud (quasi 25%) e tra le donne 35/45 anni (20%).

La fiction Cuori 2 su Rai 1 ha vinto la serata ma va detto che i 3 episodi della soap di Canale 5 erano destinati al pomeriggio. Nel primo un furbetto, Gaffur, ha impegnato un terreno della sorella Gulten pur non avendo abbastanza denaro da corrispondere; nel secondo il creditore Fikret confessa di essere figlio illegittimo del defunto Adnan Yaman; nel terzo Demir e sua moglie Zuleyha svelano i piani per ampliare la loro azienda. I miopi radical chic fingono che Terra amara non esista ma siamo di fronte a un fenomeno senza precedenti. Sbaglia chi lo riduce a un fotoromanzo esotico.

Ci sono tanti messaggi subliminali: valori della società contadina, emancipazione femminile, emigrazione in Germania, corruzione, clan, contrapposizione ricco/povero (Demir/Gaffur). Rimossa quasi del tutto la religione, forse volutamente visto che corna e intrecci amorosi mal si conciliano con i dettami dell’Islam.