Soumahoro, imbarazzo-Fabio Fazio: "Da lustrascarpe al Parlamento"

31 ottobre 2023 a

a

a

Fabio Fazio ha intervistato diverse volte Aboubakar Soumahoro a Che tempo che fa, quando il programma era ancora sulla Rai. Allora lo celebrava come fosse il "nuovo Mandela". Eccolo durante l'ultima ospitata, subito dopo la sua elezione in Parlamento con Alleanza Verdi Sinistra italiana: "Molte volte ospite di questo programma negli anni scorsi, ma questa sera per dovere istituzionale", è stato l'esordio di Fazio. "Ci diamo del lei come è giusto che sia", rimarca. Quindi l'elogio: "Il primo giorno ricordiamo che Aboubakar Soumahoro ha iniziato a lavorare a 12 anni in Costa d'Avorio. Come lucidatore di scarpe, se ben ricordo". Prosegue: "Poi è arrivato in Italia a 19 anni, ha dormito per strada, ha lavorato come bracciante, muratore, ha fatto il sindacalista".

Ricordo quando #Fazio usava il #serviziopubblico della #Rai per presentare in prima serata #Soumahoro come fosse la reincarnazione di Nelson Mandela.

Ora può continuare a farlo, ma senza usare le tv di Stato pagate dai cittadini.

Lo inviterà di nuovo o lo ha già scaricato?… pic.twitter.com/7UYgLuXBeM — Giorgio La Porta (@Giorgiolaporta) October 30, 2023

Quindi il trionfo: "E a 42 anni è entrato in Parlamento indossando degli stivali da lavoro sporchi di fango". Ed ecco la domanda delle domande: "Quale significato avevano quegli stivali? Era per il percorso fatto fin lì?", chiede Fazio.

E Soumahoro risponde altrettanto smielato: "Continuare a fare quello che ho fatto, piedi nel fango e la mente nelle stelle della dignità e della felicità collettiva". Difficile aggiungere altro.